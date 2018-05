PGR quer mais 60 dias para investigação sobre presidente da Câmara e Senado

Investigações são com base nas delações feitas pelos executivos da Odebrecht

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias de prazo para concluir as investigações contra os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). As investigações são com base nas delações feitas pelos executivos da Odebrecht.



O ex-presidente-executivo da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outros cinco executivos da empresa relataram o pagamento de mais de R$ 7 milhões aos parlamentares para que duas medidas procisórias fossem aprovadas. Também são investigados os senadores Romero Jucá (RR) e Renan Calheiros (AL), e o deputado federal Lúcio Vieira Lima (BA), todos do MDB.



Esse é o segundo pedido de prorrogação das investigações sobre os políticos. Segundo a PGR, ainda não foram realizadas perícias nos sistemas de comunicação e contabilidade paralela da Odebrecht, onde constariam os dados sobre os pagamentos feitos aos políticos em troca de favorecimentos no Congresso.



Ainda de acordo com a Procuradoria-Geral, nenhuma das diligências previstas foi cumprida pelos delegados da Polícia Federal responsáveis pelo caso. Entre as diligências pendentes estão a oitiva de Carlos Parente, ex-executivo da Braskem, uma subsidiária da Odebrecht.