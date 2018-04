PGR pede revogação de prisões da Operação Skala

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu neste sábado (31) a revogação das prisões temporárias efetuadas no âmbito da Operação Skala, pela Polícia Federal, na quinta-feira (29). Na operação foram presos aliados próximos do presidente Michel Temer, dentro da investigação chamada de Inquérito dos Portos.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), como justificativa para o pedido, Raquel Dodge explicou que as medidas cumpriram o objetivo legal. A PGR destacou que, quinta-feira (29), foram feitas as medidas de busca e apreensão de prisões autorizadas pelo relator do inquérito, com exceção de três pessoas que não tiveram os mandados de prisão executados por estarem no exterior, "mas dispostos a se apresentarem à autoridade policial tão logo retornem".





Ao todo, foram efetuadas 13 prisões.





As prisões foram determinadas no âmbito do inquérito que apura possíveis irregularidades na edição do Decreto dos Portos (Decreto 9.048/2017), assinado por Temer em maio do ano passado, e que apura o suposto favorecimento a empresas do ramo portuário.





Em nota divulgada nesta sexta-feira (30), o Palácio do Planalto afirma que a operação da PF "atropela fatos e a verdade para tirar Michel Temer da vida pública". "Bastou a simples menção a possível candidatura para que forças obscuras surgissem para tecer novas tramas sobre velhos enredos maledicentes. No Brasil do século 21, alguns querem impedir candidatura. Busca-se impedir ao povo a livre escolha."

O pedido foi apresentado ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso - que determinou as prisões, por ser relator do caso, alegando que as detenções foram necessárias porque "havia risco concreto de destruição de provas". Entre os detidos estão o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho; e o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República.