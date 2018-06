PGR pede mais 60 dias para investigar Temer

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta quinta-feira (14) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Além do presidente, os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, também são investigados.

A decisão sobre o pedido será decidida pelo relator do caso, ministro Edson Fachin. Temer e os ministros são suspeitos de receber propina da Odebrecht durante o período em que Padilha e Moreira Franco foram ministros da Secretaria da Aviação Civil, entre os anos de 2013 e 2015. Na época, Temer era vice-presidente da República.

De acordo com depoimento de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Claudio Melo Filho, houve um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, para tratativas de um repasse de R$ 10 milhões como forma de ajuda de campanha para o PMDB, atualmente MDB.



O inquérito foi aberto em abril de 2017 e Temer foi incluído em março deste ano. De acordo com a investigação, em troca do repasse, os emedebistas prometeram favorecer a empresa em contratos públicos.



Este é o segundo inquérito ativo contra o presidente na corte. Temer também é investigado por suspeita de favorecer empresas por meio do chamado decreto dos Portos, de 2016, em troca de vantagens. O documento ampliou o prazo de concessões no setor. O caso é relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso. Além disso, outras duas denúncias apresentadas pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot estão suspensas por decisão da Câmara dos Deputados, e voltarão a tramitar assim que o emedebista deixar a Presidência.