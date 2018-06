PGR pede abertura de inquérito contra seis senadores do MDB e dois ex-ministros

Ricardo Saud, outro executivo da empresa. O empresário afirmou que foi repassado um valor de R$46 milhões, a pedido do PT aos emedebistas. O pagamento seria em troca de apoio nas eleições de 2014.



A delação citava ainda outros políticos que não foram incluídos nos pedidos de abertura de inquérito, por falta de indícios, são eles: Romero Jucá (RR), Roberto Requião (PR), Eduardo Braga (AM), Valdir Raupp (RO) e Vital do Rêgo (PB).





A procuradora-Geral da República (PGR), Raquel Dodge, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido para investigar seis senadores do MDB e dois ex-ministros. O inquérito foi aberto em maio , baseado em delação premiada do ex-presidente da Transpetro e ex-MDB, Sérgio Machado.São alvos da denúncia o autal presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (CE), o ex-presidente da Casa, Renan Calheiros (AL), além de Jader Barbalho (PA), Eduardo Braga (AM), Valdir Raupp (RO) e Dario Berger (SC). Os ex-ministros são Helder Barbalho (MDB) e Guido Mantega (PT).De acordo com relatos da delação, a J&F fez doações por meio da empresa JBS aos políticos do MDB. Além de Sérgio Machado, o esquema também foi citado porAo comentar a investigação em maio, Eunício Oliveira afirmou ao Destak que o inquérito é baseado em denúncias "falsas".

"O inquérito aberto não é contra mim, é contra o partido, porém é resultado de delações falsas e caluniosas", afirmou o presidente do Senado.