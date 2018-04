PGR oferece nova denúncia contra Lula, Gleisi e mais três por corrupção e lavagem de dinheiro

Políticos são acusados de terem recebido propina para favorecer a empreiteira Odebrecht

A Procuradoria Geral da República (PGR) apresentou nesta segunda-feira (30), uma nova denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT; os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo; o empresário Marcelo Odebrecht; e Leones Dall'agnol, chefe de gabinete da senadora. Ambos são acusados de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.



A denúncia foi encaminhada ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo procuradora-geral da República, Raquel Dodge a construtora Odebrecht entregou em 2010, para o então presidente Lula e para o PT cerca de R$ 64 milhões em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa.





Em contrapartida, segundo a PGR, foi o aumento de um empréstimo concedido a Angola pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 1 bilhão – posteriormente a empresa, contratada pelo país africano, captou parte dos valores. A autorização foi assinada por Paulo Bernardo, então ministro.

A PGR também diz que na campanha de 2014 ao Senado, Gleisi Hoffmann aceitou receber doação não declarada (caixa 2) da Odebrecht no valor de R$ 5 milhões. Cerca de R$ 3 milhões teriam sido efetivamente recebidos naquele ano.