PGR emite novo manifesto a favor de prisão após condenação em 2ª instância

Raquel Dodge enviou mais um parecer ao STF em que contesta mudança de jurisprudência aprovada pela Corte em 2016

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo manifesto em que contesta a mudança no entendimento da jurisprudência aprovada pela Corte em 2016, que passou a autorizar a execução da pena a condenados em segunda instância.



O ministro Marco Aurélio Mello, relator de duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) sobre o tema, pautou a discussão em plenário para a próxima quarta-feira (11). O parecer do ministro será contrário à definição do STF.



Enquanto Marco Aurélio admite ser favorável ao cumprimento da pena apenas após o trânsito em julgado do processo - quando não existem mais possibilidades de a defesa apresentar recursos à Justiça, a procuradora Raquel Dodge enfatiza que a mudança no entendimento será um retrocesso para a credibilidade do Poder Judiciário.



"A Procuradoria-Geral da República espera que esta Corte reforce o sistema de precedentes vinculantes, necessário para dar celeridade e resolutividade a cerca de 80 milhões de processos em curso no país, em nome de valores essenciais ao sistema de justiça como a estabilidade e a segurança jurídica", argumenta a chefe da PGR.



A manifestação de Dodge foi sobre o pedido do Partido Ecológico Nacional (PEN), que acionou o Supremo para solicitar que os ministros garantam, monocraticamente, a liberdade de condenados que ainda tenham a possibilidade de recorrer em alguma das esferas jurídicas - como os tribunais superiores.



Dias antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula na Corte, a procuradora-geral também se manifestou sobre o assunto. À época, Raquel Dodge destacou que "uma Justiça que tarde, é uma Justiça que falha".