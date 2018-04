PGR determina arquivamento de representação contra Gleisi Hoffmann

Recurso questionava entrevista concedida pela senadora à emissora de TV Al Jazeera

A Secretaria Penal da Procuradoria-Geral da República (PGR) determinou o arquivamento da investigação contra a senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, por uma entrevista concedida pela parlamentar à emissora de TV Al Jazeera. No vídeo, Gleisi cita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um "preso político".



O pedido de abertura do processo de "notícia de fato", instrumento que se assemelha ao primeiro passo de uma investigação, foi feito por diversos cidadãos e pelo deputado federal Major Olímpio (PSL-SP). De acordo com ele, Gleisi atentou contra a Lei de Segurança Nacional.



"Gleisi denuncia a todo o 'mundo árabe' a situação do preso condenado Luiz Inácio Lula da Silva, e, ao final, convoca para que se unam a eles para que lutem pela liberdade do condenado pela justiça brasileira", ponderou.



Entretanto, o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, entendeu que o discurso da parlamentar apenas se adapta ao seu pensamento político. "Sua manifestação não caracteriza conduta típica, punível e culpável, em nenhuma das inúmeras hipóteses veiculadas nas normas supra transcritas. Nem em qualquer outra norma", explicou Maia.



"Não havendo necessidade de qualquer outra instrução probatória, sendo suficiente para apreciação do tema a documentação (inclusive mídia) já existente, e havendo prova de não ocorrência de qualquer fato típico, punível e culpável, por se estar em situação de exercício legítimo da liberdade de expressão e de pensamento, determino o arquivamento desta Notícia de Fato", acrescentou.



Lula está preso desde o dia 7 de abril, quando chegou à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para cumprir a condenação estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).