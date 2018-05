PGR denuncia governador de Minas Gerais por caixa 2

Fernando Pimentel (PT) é suspeito também de falsidade ideológica; as irregularidades teriam ocorrido durante a campanha de 2014

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), por crimes cometidos na campanha que o elegeu, em 2014. Ele é acusado de ocultar valores de caixa 2 na prestação de contas e de falsidade ideológica.



Esta é a quarta denúncia contra o petista no âmbito da Operação Acrônimo, que investiga casos de lavagem de dinheiro nas campanhas eleitorais.



Além de Pimentel, o caso também envolve Benedito de Oliveira, conhecido como Bené, aliado do petista e delator na Operação. De acordo com as investigações, o governador chegou a receber R$3,2 milhões sem declarar o valor aos órgãos eleitorais.



O recurso teria sido originado de esquema desenvolvido por Pimentel envolvendo grupos econômicos quando ocupou o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 2011 e 2014.



A defesa dom político afirmou que não se pronunciará até ter acesso aos autos.