PGR defende retorno de Maluf à prisão

O deputado federal afastado teve prisão domiciliar decretada após laudos comprovarem saúde debilitada

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou nesta terça-feira (10) uma recomendação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o que deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) volte à cadeia. O parlamentar estava preso no Complexo Prisional da Papuda, em Brasilia, e seguiu para São Paulo após ter prisão domiciliar concedida devido a complicação no quadro de saúde. O documento alega que há condições de tratamento médico na unidade carcerária.



Maluf foi internado no dia 27 de março em Brasília. A concessão de prisão domiciar foi proferida no dia seguinte pelo ministro Dias Toffoli. A decisão atendeu a pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do político na Corte. De acordo com o magistrado, pesou sobre a decisão a idade avançada, de 86 anos, e laudos que detalham "graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras e graves patologias que o afligem". Além de câncer de próstata, o político possui problemas cardíacos e hérnia de disco.



Na peça, Raquel Dodge relembra os habeas corpus que pediam a prisão domiciliar e que foram negados pelo STF. A procuradora defende ainda que a decisão de progressão ou não da pena deve ser avaliada pelo ministro Edson Fachin, relator do processo.



Para alegar que há possibilidade de tratamento médico na unidade penitenciária, Dodge cita parecer da equipe médica do Centro de Detenção Provisória e em laudo do Instituto Médico Legal (IML) que atestou condições favoráveis.



O parlamentar foi condenado por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo (1993 e 1996). Preso em 22 de dezembro, ele cumpre pena de 7 anos e 9 meses. Desde então, Maluf se encontra afastado da Câmara dos Deputados. A cassação do mandato do parlamentar está sob análise da Comissão de Ética da Casa.