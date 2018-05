PGR defende que o STF envie denúncia contra Blairo Maggi para o STJ

O ministro da Agricultura (PP-MT) é suspeito de esquema de compra e venda de cargo público vitalício

A Procuradoria-Geral de República (PGR) entrou com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que a denúncia contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP-MT) seja enviada para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mudança é motivada pela alteração na regra do foro privilegiado.



No documento, a procuradora-geral, Raquel Dodge, enfatiza que a suposto crime pelo qual Maggi é acusado teria ocorrido antes de assumir o cargo de senador, sem relação direta com as funções do mandato. De acordo com o novo entendimento do Supremo, a prerrogativa de foro não se aplica a estes casos.



Blairo Maggi é suspeito de participar de esquema de compra e venda de vaga de cargo público em 2009, quando atuava como governador do estado de Mato Grosso. A denúncia foi enviada ao STF no dia 2 de maio.



De acordo com a peça, foi vendida vaga no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), que possui cargos vitalícios. Um dos beneficiados seria o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo de Almeida, que também é denunciado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele está atualmente afastado do cargo de conselheiro da Corte.



Lavagem de dinheiro

A PGR afirma na denúncia que os valores utilizados nos pagamentos foram desviados da Assembleia Legislativa e do Executivo. Os valores foram camuflados em licitações falsas, para serviços que nunca foram realizados. A lavagem de dinheiro teria a participação Gércio Marcelino, proprierário de empresas que operavam com bancos clandestinos.Além de Sílvio César Correia Araújo, então chefe de gabinete de Silval Barbosa.



Como punição, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defende que Sério Ricardo e Maggi seram presos, percam a função pública e a devolvam aos cofres públicos R$ 4 milhões.