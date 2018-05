Polícia Federal prende ex-diretor da Dersa

Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi detido para assegurar a instrução criminal

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (30) o ex-diretor da estatal paulista Desenvolvimento Rodoviário (Dersa), Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. De acordo com a polícia, ele foi detido para assegurar a instrução criminal. Ele está detido na sede da Polícia Federal, em São Paulo.

Paulo Preto ficou preso no início do mês até ser beneficiado por um habeas corpus concedido pelo juiz Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 11.

A prisão foi decretada no âmbito do processo sobre supostas irregularidades ocorridas em desapropriações para a construção do Rodoanel Sul, entre outras, que teriam acarretado um prejuízo de mais de R$ 7,7 milhões aos cofres públicos. O ex-diretor atuou em gestões do PSDB no governo paulista. Ele é tido como operador do PSDB.

O ex-diretor da empresa paulista de infraestrutura rodoviária foi denunciado pela força tarefa da Lava Jato pelo desvio de R$ 7,7 milhões entre 2009 e 2011 - durante o fim do governo de José Serra (PSDB), todo o mandato de Alberto Goldman (PSDB), e o início do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) no estado de SP. Ainda de acordo com as investigações, Paulo Preto teria sido o orquestrador dos desvios de dinheiro que seria destinado às obras de reassentamento de desalojados por obras do trecho Sul do Rodoanel, na grande São Paulo