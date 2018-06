PF pede quebra de sigilo telefônico de Temer, Padilha e Moreira

Em telefonema, políticos teriam comentado sobre repasse de R$10 milhões da Odebrecht a integrantes do MDB

A Polícia Federal apresentou pedido para a quebra de sigilo telefônico do presidente Michel Temer e dos ministros Moreira Franco, de Minas e Energia e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Eles são investigados em inquérito que apura propina a integrantes do MDB. Esta é a primeira vez que é solicitada a quebra de sigilo telefônico em processo que envolve um presidente em exercício.



Questionada pela reportagem, assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou que os envolvidos ainda não vão se pronunciar sobre o caso.



O objetivo da PF é encontrar indícios de suposto repasse de R$ 10 milhões que seriam pagos pela Odebrecht para o partido. O ex-executivo da construtora, Cláudio Mello Filho, afirmou em delação premiada ter participado de jantar com Padilha, o presidente da empresa, Marcelo Odebrecht e Temer, no Palácio do Jaburu, em 2014.



O inquérito foi aberto em abril de 2017 e Temer foi incluído em março deste ano. De acordo com a investigação, em troca do repasse, os emedebistas prometeram favorecer a empresa em contratos públicos.



Este é o segundo inquérito ativo contra o presidente na corte. Temer também é investigado por suspeita de favorecer empresas por meio do chamado decreto dos Portos, de 2016, em troca de vantagens. O documento ampliou o prazo de concessões no setor. O caso é relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso. Além disso, outras duas denúncias apresentadas pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot estão suspensas por decisão da Câmara dos Deputados, e voltarão a tramitar assim que o emedebista deixar a Presidência.



Sigilo bancário

O STF já autorizou em março deste ano a quebra de sigilo bancário de Temer no âmbito da inquérito que investiga favorecimento ao setor de portos. Na ocasião, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, chegou a afirmar que defendia o impeachment do relator, Barroso.



Na época, Padilha chegou a comentar o caso, destacando o caso como inédito e "singular". "É singular, nunca aconteceu ainda, por certo não é algo que agrada", disse na ocasião.