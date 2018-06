PF não encontra evidências de participação do ministros do STF em atos ilícitos

Delação de executivos da JBS sugeria que informações poderiam atingir integrantes do Supremo

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, determinou a extinção e o arquivamento da investigação da Polícia Federal para apurar citação a ministros da corte citados em delações de executivos da empresa JBS, do grupo J&F. Ela anunciou a medida na abertura da sessão desta quinta-feira (21).

A investigação foi aberta em setembro passado, a pedido da própria ministra. Em áudios entregues pela JBS para embasar as delações premiadas de Joesley Batista e Ricardo Saud, os comentam que as informações que têm poderiam atingir ministros do Supremo.

Para que não pairassem dúvidas sobre a idoneidade do colegiado, Cármen Lúcia pediu ao então diretor-geral da PF Leandro Daiello que abrisse uma investigação. O relatório final do inquérito, entregue pelo atual titular, Rogério Galloro, diz que "não foram encontradas gravações que indicassem qualquer participação de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos e ou citados em qualquer ato ilícito".

Com base no relatório da PF, Cármen Lúcia afirmou que "não houve, não há qualquer dúvida, que tenha sido extraída de qualquer documento sobre a conduta de qualquer um ministro do Supremo Tribunal Federal naquela e em qualquer outra ocasião que tenha chegado a esta presidência".