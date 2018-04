PF esvazia prédio para esperar Lula

Mandado de prisão determinou que o ex-presidente se entregasse até às 17h, em Curitiba.

A Polícia Federal de Curitiba esvaziou, às 17h30, as dependências da sede onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso para cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão a que foi condenado.



Na sede ficaram apenas os policiais, que prepararam o local para a chegada de Lula. De acordo com a PF, o helicóptero que irá trazer o ex-presidente do aeroporto até a Polícia está preparado para sair da superintendência e ir até o aeroporto buscar o petista.



Segundo a PF, Lula não chegará à sede da Polícia acompanhado de nenhum advogado. Ao chegar no local onde cumprirá a prisão, Lula não usará uniforme e poderá trazer itens de uso pessoal.



Desde a manhã desta quinta-feira, manifestantes se concentram em frente ao prédio da PF, todos defendendo que o petista seja detido.



Resistência

Lula segue em ato do PT no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), onde passou a noite. Movimentos sociais que acompanham o protesto aguardam pronunciamento do ex-presidente. Políticos classificam a reação como resistência.



O ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Lula recebeu o apartamento triplex, no Guarujá (SP), como forma de propina da contrutora OAS. O favorecimento ilícito teria sido originado de acordo envolvendo contratos da Petrobras.