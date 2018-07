PF diz que já recebeu determinação para libertar Lula

Decisão do desembargador chegou ás 17h52, polícia já deu início aos procedimentos para libertar o ex-presidente

A Polícia Federal de Curitiba informou que recebeu, ás 17h52, a determinação do decisão do desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, que determinou novamente na tarde deste domingo a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está sendo descumprida pela Polícia Federal.



Com a determinação já em mãos, a Polícia Federal informou que já deu início aos procedimentos para efetuar a libertação do ex-presidente.O ex-presidente da República está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o último dia 7 de abril. Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá. A Polícia Federal ainda não se manifestou oficialmente pela decisão do desembargador.



"Reitero o conteúdo das decisões anteriores (Eventos 3 e 10), determinando o imediato cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de uma hora, face já estar em posse da autoridade policial desdes as 10:00 h, bem como em contado com o delegado plantonista foi esclarecida a competência e vigência da decisão em curso. Assim, eventuais descumprimentos importarão em desobediência de ordem judicial, nos termos legais. Dê-se ciência aos impetrantes, demais interessados e autoridade policial. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração mantendo a liminar deferida e reitero a determinação de imediato cumprimento", determinou o desembargador.



Segundo o desembargador, caso a PF não cumpra a decisão e liberte Lula, estaria cometendo "desobediência judicial"



"Assim, eventuais descumprimentos importarão em desobediência de ordem judicial, nos termos legais".