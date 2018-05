PF diz que caixa 2 financiou reforma do sítio de Atibaia

Laudo elaborado pelos peritos da Polícia Federal e tornado público nesta quarta-feira (16) aponta que as reformas feitas no sítio de Atibaia, alvo de um processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu, foram bancadas com recursos de propinas oriundas daOdebrecht. O laudo foi encaminhado ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância, em Curitiba.

De acordo com o documento, as obras ao custo de R$ 700 mil teriam sido pagas pelo departamento de propinas da empresa.

O laudo foi solicitado pelo próprio Moro no último dia 10. O magistrado queria saber, entre outras questões, se havia no sistema de contabilidade da Odebrecht "documentos ou lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da presente ação penal, reforma do Sítio em Atibaia pelo Grupo Odebrecht em benefício do acusado Luiz Inácio Lula da Silva".

De acordo com o laudo, de 66 páginas, foram examinados 11 (onze) discos rígidos e 2 (dois) pendrives, contendo dados referentes aos chamados "Sistema Drousys" e "Sistema MyWebDay", utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da empresa Odebrecht

"O laudo que ficou público hoje mostra uma análise feita pelos criminais federais nos bancos de dados da Odebrecht, o Drousys e o Mywebday. O documento comprova que dinheiro da Petrobras foi usado para abastecer um caixa de propinas da empresa. A análise foi feita para responder a questionamentos do juiz Sérgio Moro, do MPF e da defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio. A principal conclusão obtida, por meio da análise científica dos dados, é que o caso tem ligação com a Petrobras", afirmou Marcos Camargo, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).



Processo

O processo investiga se ex-presidente recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo, atribuído a ele.Conforme denúncia do Ministério Público Federal (MPF), as melhorias no imóvel totalizaram pouco mais de R$ 1 milhão.

Lula nega as acusações e diz não ser o dono do imóvel, que está no nome de sócios de um dos filhos dele. O ex-presidente afirma que todos os bens que pertencem a ele estão declarados à Receita Federal.