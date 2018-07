PF desarticula quadrilha que clonou celulares de políticos

17.07.2018 18:42

O caso aconteceu em maio e envolveu os ministros e parlamentares; quatro pessoas foram presas no Maranhão

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (17) uma operação que visa desarticular quadrilha especializada em lucra com a clonagem se celulares. A investigação foi iniciada após o agentes públicos terem seus telefones fraudados, em março deste ano.



De acordo com a PF, após clonar os celulares os criminosos, se passando pelas vítimas, pediam dinheiro a outras autoridades por meio do aplicativo whatsapp. Alguns políticos chegaram a depositar valores nas contas indicadas.



Dezenas de parlamentares além de ministros foram vítimas da quadrilha, entre eles o secretário de Governo Carlos Marun, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Os casos aconteceram não só neste ano, mas desde 2016.



Na manhã desta terça foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nos Estados do Maranhão e Mato Grosso do Sul, expedidos pela Justiça Federal em Brasília.