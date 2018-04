PF cumpre mandados em três estados

A reportagem aguarda novas informações da Polícia Federal.

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (10) mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Goiás, e Ceará. A operação chamada de Tira Teima é um desdobramento da Lava Jato, que investiga pagamentos de vantagens indevidas por um grupo empresarial a políticos.Os mandados foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos no Supremo Tribunal Federal. Não há ordem de prisão.A ação tem como base a delação do ex-diretor de relações institucionais da Hypermarcas, Nelson Melo, que chegou a afirmar que teria repassado R$ 5 milhões para a campanha do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), em 2014 por meio de contratos fictícios.