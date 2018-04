PF apreende papéis com citações a Temer na Rodrimar

Empresa é alvo de buscas em ação deflagrada nesta quinta

Folhas de papel com citação a Michel Temer foram apreendidas pela Polícia Federal nesta quinta (29), na sede da Rodrimar. Há papéis também com citações à Argeplan, empresa controlada pelo coronel da PM José Baptista Lima Filho, conhecido como coronel Lima, e amigo do presidente emedebista.



A Rodrimar é alvo de buscas da Operação Skala, deflagrada nesta quinta (29). O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo, foi quem deu a ordem para que a ação acontecesse, e o dono da empresa, Antonio Celso Grecco, acabou preso.



Luís Roberto Barroso afirmou que as prisões, e as buscas e apreensões da Operação Skala, realizadas ontem pela Polícia Federal, foram necessárias porque "havia risco concreto de destruição de provas". Entre os detidos, há aliados de Temer como o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho e o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República.

Depoimentos

Luís Roberto Barroso decidiu nesta sexta (30) que os pedidos de revogação de prisão feitos pelos presos na Operação Skala só serão julgados após encerrada a coleta de depoimentos, que está em andamento na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Mesmo assim, a análise ainda dependerá do parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Da mesma forma, também por decisão de Barroso, o conteúdo do processo vai continuar em segredo de Justiça até que as todas as diligências que foram determinadas por ele sejam cumpridas. Somente após isso tudo é que os advogados dos investigados terão acesso aos pedidos de prisão e busca e apreensão feitos pela PGR e pela PF.