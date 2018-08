Petistas se reúnem para lançar Lula candidato

Preso em Curitiba, ex-presidente da República terá o nome oficializado em evento neste sábado, em São Paulo

Cerca de dois mil militantes petistas estão reunidos em São Paulo neste sábado (4) para oficializar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela Presidência da República. Preso em Curitiba deste o dia 7 de abril, Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá.



A convenção é comandada pelos dirigentes nacionais da legenda. Cerca de 600 delegados devem votar para reafirmar a candidatura do Lula. A expectativa é que o partido ainda não anuncie o nome do vice neste sábado, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmar que a chapa deve estar completa até este domingo (5), quando encerra o prazo para as convenções partidárias. Um dos nomes mais cotados é o de Manuela D'Ávila (PCdoB). No entanto, a definição deve ficar para o prazo judicial que segue até 15 de agosto.



Na sexta-feira, o PT lançou o programa de governo para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O plano não inclui uma reforma da previdência e propõe mudanças no sistema judiciário.O documento foi aprovado pelo pré-candidato de dentro da prisão. O coordenador de campanha, Fernando Haddad, tratou de acertar todos os pontos do programa com o petista em diversas visitas realizadas na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso desde o dia 7 de abril.



O planejamento é dividido em cinco eixos, que inclui políticas de participação popular, com foco na ampliação de plebiscitos, a "promoção" de direitos humanos, um "pacto" para o aprimoramento de áreas como saúde e educação e geração de emprego, além e uma "transição ecológica" para políticas sustentáveis.