Petição pede indicação de Lula a Nobel da Paz

O argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Nobel da Paz em 1980 e atual presidente da Liga Internacional pelos Direitos e Libertação dos Povos, propôs candidatar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Prêmio.





166,8 mil assinaturas. O objetivo é atingir 200 mil.



No texto que deverá ser apresentado ao comitê Nobel em setembro refere-se a Lula como alguém que, "através do seu compromisso social, sindical e político desenvolveu políticas públicas para superar a fome e a pobreza do seu país um dos de maior desigualdade estrutural do mundo".



Para o Premio Nobel, a nomeação de Lula é importante já que "a paz não é só a ausência da guerra, nem evitar a morte de uma ou mais pessoas, a paz também é dotar de esperança o futuro dos povos, em especial os sectores mais vulneráveis", afirma o texto.



Lula entregou-se à Polícia Federal no sábado (7) e está detido desde então na sede da polícia em Curitiba, no Paraná, onde começou a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão a que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O ativista social criou uma petição para reunir assinaturas em apoio o projeto. O pedido, criado há três dias, reuniu mais de