Pesquisa aponta rejeição de 70% a governo de Michel Temer

Datafolha divulgou resultado nesta terça-feira; índice de aprovação do emedebista é de 6%

Um levantamento feio pelo Datafolha mostra que 70% da população rejeita o governo do presidente Michel Temer. Enquanto isso, apenas 6% aprovam a condução do emedebista. Em comparação com o mês de janeiro deste ano, os valores seguem estáveis.



Quando solicitados a atribuir uma nota de 0 a 10 ao programa exercido pelo presidente no Executivo Federal, 41% dos entrevistados deram nota 0 para Temer. Na média, o desempenho do emedebista à frente do governo recebeu 2,7 pontos.



Na pesquisa divulgada nesta terça-feira (17), o Datafolha alerta para o fato de a corrupção voltar a ocupar o primeiro lugar na lista das maiores preocupações dos brasileiros. De acordo com dados divulgados pela instituição, a corrupção foi apontada por ao menos 21% das pessoas abordadas como o principal problema do país. Em seguida, aparece a saúde (19%) e depois o desemprego e a violência (13%).



Quando essa análise passa a ser feita entre os membros das famílias com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, 20% apontam a saúde como principal preocupação. Em seguida, com 18% das impressões, aparecem o desemprego e a corrupção.



Já no quadro da população mais rica - com renda familiar superior a 10 salários mínimos - a corrupção atinge o panorama de 32%. Enquanto isso, 19% trouxeram a problematização a partir do aumento dos casos de violência. Outros 9% destacaram a preocupação com a saúde e apenas 4% citou algum tipo de apreensão com o desemprego.