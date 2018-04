Peritos criminais dizem que não aceitam 'retrocesso na independência da PF'

Mais cedo, ministro pediu à Polícia Federal apuração sobre vazamentos de informações de inquérito que investiga o presidente Michel Temer

Poucos minutos depois de o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, solicitar à Polícia Federal (PF) uma ampla apuração sobre os "vazamentos" de informações do inquérito que investiga atos ilícitos ligados ao presidente Michel Temer, os peritos da polícia emitiram nota em que criticam um evento retrocesso da independência do órgão. Em nota assinada pelo presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), Marcos Camargo, a entidade reforça que é preciso avançar nas investigações de combate à corrupção;



"O Brasil teve, nos últimos anos, um grande avanço no esforço de combate à corrupção. O desafio, neste momento, é avançar ainda mais nas investigações. Por isso, é preciso rechaçar qualquer possibilidade de retrocesso na independência investigativa que tem permitido à Polícia Federal conseguir bons resultados. O gargalo do combate ao crime no Brasil, hoje, está nos crimes que não ocorrem em flagrante e dependem de investigação para serem elucidados. É o caso do colarinho branco, dos crimes sexuais e dos homicídios", afirmou o presidente da entidade.



Mais cedo, Temer decidiu fez uma aparição pública para afirmar que a divulgação de dados da investigação é uma atitude "irresponsável". O presidente é investigado em um inquérito que apura atos ilícitos como lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A filha de Temer foi, inclusive, intimada a prestar depoimento pela Polícia Federal. O depoimento será no próximo dia 3.



Na nota, o presidente da presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais reforçou que o papel da polícia é encontrar os "culpados".



"Para isso, é fundamental o investimento no desenvolvimento científico da investigação policial focado nas provas dos crimes. Essa é a forma de reforçar a produção da prova material isenta como elemento fundamental dos processos. A perícia criminal indica culpados e também inocentes, dando elementos para que sejam evitados os erros judiciais e mantida a eficiência e credibilidade do sistema de Justiça.

Não podemos aceitar, portanto, nenhum retrocesso na independência investigativa da PF", afirmou.