Perfil oficial de Lula desmente Pabllo Vittar como vice-presidente

// com o preço da gasolina alto assim, eu informo que hoje não irei longe demais! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) 25 de maio de 2018

A perfil oficial do presidente Lula no Twitter publicou um post na noite desta segunda-feira (6) desmentindo a história de que a cantora Pabllo Vittar seria candidata a vice na chapa do petista.A informação começou como um meme mas, por estratégia de marketing ou temendo a disseminação do conteúdo como notícia verdadeira, a equipe compartilhou a montagem esclarecendo os fatos.O candidato a vice na chapa de Lula é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.Desde que alcançou fama nacional, a drag queen Pabllo Vittar tem sido vítima de fake news nas redes sociais, onde usuários indignados com a repercussão da cantora passaram a afirmar que ela estava "indo longe demais".Uma das notícias falsas espalhada pelo Whatsapp afirmava que o rosto dela seria estampado nas notas de cinquenta reais. O conteúdo nonsense das publicações acabaram virando piada na internet.A própria brincou com o bordão durante a greve dos caminhoneiros.