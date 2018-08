Penúltimo dia de convenções deve confirmar 6 presidenciáveis

Neste sábado há encontros nacionais do PSDB, PT, REDE, NOVO, PR, PPS, Patriotas e Podemos

Nas vésperas do fim do período de convenções partidárias, neste sábado (4), seis nomes para a disputa pela Presidência da República devem ser confirmados. O prazo para que os partidos oficializem as candidaturas e alianças em reuniões de diretórios se encerra no domingo (5).



Em Brasília, Geraldo Alckmin terá o nome sacramentado pelo PSDB. Na ocasião, deve ser formalizada a vice-candidatura da senadora Ana Amélia (PP-RS). Na tarde desta sexta-feira, a parlamentar chegou a publicar vídeo no qual já se posicionava como futura integrante na chapa. A candidatura tucana também deve ter apoio oficializado, em Brasília, pelo PR e PPS.



Também na capital federal, o REDE Sustentabilidade confirma Marina Silva como candidata na disputa pela Presidência. O partido vai para a disputa com Eduardo Jorge (PV) de vice. A aliança foi anunciada na noite de quinta-feira (2). Ambos foram adversários no pleito de 2014.



São Paulo

Em São Paulo, a convenção mais esperada do dia é a do PT, que vai reafirmar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente está preso em Curitiba cumprindo pena de 12 anos e um mês de detenção por crimes na operação Lava. Mesmo assim, os petistas vão manter a candidatura do ex-presidente. As lideranças da legenda ainda não anunciaram quem deve preencher a lacuna de vice. Entre os nomes cotados está o de Manuela D'Ávila (PCdoB). A sigla não descarta definir a chapa durante a reunião.



Ainda em São Paulo, o partido NOVO deve confirmar a chapa de João Amoêdo e Christian Lohbauer; além do Patriotras, que lança o Cabo Daciolo, sem um vice anunciado.



Em Curitiba, o Podemos oficializa Álvaro Dias, com Paulo Rabello (PSC) de vice. Os dupla protagonizou a primeira chapa interpartidária da disputa presidencial.