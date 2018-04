PEN tenta adiar o julgamento da liminar sobre prisão em 2ª instância

O pedido é devido a destituição do advogado responsável pelo caso; o partido é contra liminar que libertaria condenados

O Partido Ecológico Nacional (PEN) solicitou nesta terça-feira (10) que o Supremo Tribunal Federal (STF) adie o julgamento de uma liminar anexada na ação de autoria da legenda que questiona a prisão em segunda instância. A sigla tenta impedir a votação de um pedido feito pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, que pede a libertação de condenados.



A liminar do advogado foi protocolada na quinta-feira (5), no dia seguinte em que o STF negou o habeas corpus que impediria a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A alegação é de que deveria ter sido discutido junto naquele dia a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADC) que pede uma reavaliação da regra da prisão em segunda instância. Contudo, o partido afirmou que o pedido de Kakay não teve o aval da sigla, o que motivou sua destituição do caso. O relator da ADC, ministro Marco Aurélio Mello, afirmou que deve encaminhar para análise do plenário, nesta quarta-feira (11).



O advogado ingressou ainda um novo pedido de liminar na segunda-feira (9), também anexada a ADC do partido. Desta vez, o pedido é assinado pelo Instituto de Garantias Penais (IGP), para que o tema seja colocado em pauta. Kakay defende que a regra seja depatida por questão de segurança jurídica."Eu acho que está na hora do STF julgar o mérito dessa ação. O Brasil precisa ter uma definição desse tema. Não podemos ter uma Justiça lotéria, que chega na Primeira Turma é de um jeito e na Segunda Turma de outro", disse.



A regra de prisão de condenados em segunda instância foi aprovada pelo STF em 2016, com um placar de 6 a 5. Desde então, alguns aspectos podem ter mudado o entendimento da maioria do Plenário. Houve o falecimento do ministro Teori Zavascki, que alterou a composição da Corte, e a mudança de posicionamento do ministro Gilmar Mendes - agora, contra a prisão prévia. Há ainda a posição da ministra Rosa Weber, ainda considerada indefinida.



Destituição

O pedido de adiamento do PEN tem como principal motivo a troca do advogado da matéria. A intenção inicial seria retirar a ADC do Supremo, mas há impasses na legislação contra a medida.



Ao Destak, Kakay criticou a posição do partido. "Acho que a assessoria jurídica dele tem a mesma lucidez que tem o presidente, Adilson [Barroso]. Nós temos uma jurisprudência pacífica de que a ADC não pode ser retirada", afirmou. Ainda segundo o advogado, a decisão não é coerente.



"Acho que eles fizeram um trabalho que não é digno de um partido político. Ao dizer: não, se fosse para defender quem está preso de direita nós fazemos, e quem está preso de esquerda não", disse Kakay.