PEN pede retirada de liminar contra prisão em 2ª instância do STF

A legenda alega que pedido de libertação de políticos condenados foi solicitada por advogado sem a ciência da diretoria

O Partido Ecológico Nacional (PEN) protocolou nesta quarta-feira (25) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de desistência de uma liminar anexada na ação de autoria da legenda que questiona a prisão em segunda instância. A sigla tenta impedir a votação de um pedido feito pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, que pede a libertação de condenados.



O processo que está em trâmite no Supremo é uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADC) que pede uma reavaliação da regra da prisão em segunda instância, alegando a necessidade de segurança jurídica sobre o tema. Agora, o partido alega que análise seria "inoportuna" considerando os últimos acontecimentos.



No dia 5 de abril, um dia após o STF negar o habeas corpus que poderia impedir a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então advogado do partido, Kakay, anexou uma liminar à ação do PEN que pede a libertação de condenados em segunda instância. Na ocasião, a legenda afirmou que não foi ouvida sobre a interferência e destituiu o representante da defesa do caso.



O PEN chegou a pedir o adiamento do julgamento da liminar, que foi concedido. Já a possibilidade de desistência do documento, no entanto, vem sendo refutada. O ministro Alexandre de Moraes afirmou no início de abril que "não cabe desistência" da ação.



A regra de prisão de condenados em segunda instância foi aprovada pelo STF em 2016, com um placar de 6 a 5. Desde então, alguns aspectos podem ter mudado o entendimento da maioria do Plenário. Houve o falecimento do ministro Teori Zavascki, que alterou a composição da Corte, e a mudança de posicionamento do ministro Gilmar Mendes - agora, contra a prisão prévia. Há ainda a posição da ministra Rosa Weber, ainda considerada indefinida.