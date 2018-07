PEC propõe isentar professores do pagamento de Imposto de Renda

Tramita na Câmara dos Deputados uma proposta que modifica a Constituição Federal para conceder isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IR) a professores das redes pública e privada.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 404/18, de autoria do deputado licenciado Moisés Diniz (PCdoB-AC), cria uma exceção nos termos da lei que proíbe os poderes Executivos de conferir tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação semelhante.

Justificar a proposta de isenção, Diniz afirma que é uma tentativa de valorizar os profissionais do ramo. Acrescenta ainda, que o salário de docente no Brasil é, em média, 10% do vencimento de um agente com carreira de Estado.

"Os rendimentos dos professores no Brasil são a maior prova de incompetência dos agentes políticos das últimas gerações, considerando as desigualdades salariais e os pisos municipais", opina.

De acordo com o Censo Escolar 2016, o Brasil tem 2 milhões de professores na Educação Básica, a maioria atuando na rede pública de ensino (76,8%). De acordo com a consultoria Catho, um professor ganha, em média, R$ 1,8 mil.

A admissibilidade da PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se aprovada, será examinada por comissão especial e votada pelo Plenário em dois turnos.