PDT de Ciro Gomes abre hoje as convenções partidárias

O pré-candidato não deve desistir de tentar apoio de alguns partidos de centro, embora o Centrão tenha fechado com Geraldo Alckmin

O período de convenções partidárias começa nesta sexta-feira (20). Ainda pela manhã, em Brasília, o PDT inaugura o calendário, devendo confirmar a pré-candidatura de Ciro Gomes na disputa pelo Palácio do Planalto.



O presidenciável aposta em um programa de 12 propostas para estimular o desenvolvimento do país, que será apresentado na convenção. O político tem engrossado críticas contra as propostas feitas pelo governo Michel Temer de reforma à Previdência além das mudanças na lei trabalhista.



O pré-candidato não deve desistir de tentar apoio de alguns partidos de centro. As siglas têm se reunido tentando acertar as propostas. Apesar do apoio tido como encaminhado ao PSDB, a maioria dos partidos deixou a definição para a última semana. Com a tendência do apoio das legendas de bancada robusta, o tucano deve ter o maior tempo de propaganda da TV e do rádio.



Com o apoio dos partidos do centrão para Alckmin, a pré-candidatura de Ciro Gomes fica fragilizada, especialmente quanto ao tempo de televisão. As chances de ampliar o tempo de propaganda não deve proporcionar o mesmo alcance que o tucano. A maior expectativa para o pedetista é uma possível aliança com o PSB, que está dividido. Parte dos dirigentes defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O PSB marcou a data da convenção nacional para o último dia possível, 5 de agosto. Se a sigla não conseguir um consenso entre o nome de Ciro ou Lula, pode liberar o apoio a critério dos diretórios estaduais.



O PT segue defendendo o apoio do ex-presidente preso e enquadrado como ‘ficha suja’. Publicamente, o partido não fala sobre Plano B, mas também não nega negociações sobre apoio. Nos bastidores, o nome Manuela D’Avila (PCdoB) é cotado para o reforço dos petistas.



Final de semana

A candidata do PSTU, Vera Lúcia, também deve ter pré-candidatura oficializada nesta sexta-feira, em Brasília. No sábado, é a vez da convenção do PSOL, de Guilherme Boulos. No domingo, o PSL de Jair Bolsonaro realiza a convenção