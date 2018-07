PDT confirma Ciro para concorrer a presidente

O candidato defende programa de '12 metas' em diferentes áreas das políticas públicas

A candidatura de Ciro Gomes foi confirmada em convenção nacional do PDT nesta sexta-feira (18). O evento foi realizado na sede do partido em Brasília. Na ocasião o político apresentou o programa de governo, chamado de 12 passos para mudar o Brasil.



Em discurso, ele iniciou a fala defendendo um plano de metas que envolvem a economia. "Voltar a crescer, se reindustrializar, reduzir desigualdades, acabar com a vergonha da extrema pobreza", afirmou.



A primeira meta trata da geração de empregos, onde o pré-candidato cita a necessidade de uma reforma da previdência, que não afete direitos adquiridos". Para recuperar a economia, outra proposta é a de reduzir despesas e "mudar a composição da carga tributária". Além disso, o partido defende protagonismo do BNDES na retomada do investimento público.



Para o combate à corrupção, o candidato prevê que agentes públicos que sejam alvos de denúncias sejam afastados do cargo e investigados pelo poder público paralelamente.



Em seguida Ciro destacou as demais áreas, afirmando que a educação "será uma das prioridades" de governo, principalmente quanto à meta de ampliação de vagas em creches públicas.



Coligações

Os partidos do Centrão encaminharam apoio a pré-candidatura de Alckmin (PSDB) nesta quinta-feira (19). As negociações - que envolveram o DEM, PRB, PP, PR e SD, que possuem 35% da bancada eleita de deputados - impactaram diretamente no espaço que Ciro tentava ampliar de propaganda eleitoral na TV e no Rádio.



O coordenador da campanha de Ciro, o seu irmão, Cid Gomes, afirmou à jornalistas ainda no início do evento que o foco agora é uma coligação com o PSB.



"As nossas estratégias sempre foram transparentes. A nossa prioridade sempre foi partidos do arco progressista, partidos que tem uma militância popular. O PSB, por não ter candidatura própria, é a nossa prioridade", disse.



A definição sobre a aliança, no entanto, se dará no último dia previsto de convenções, em 5 de agosto, quando o PSB se reúne em Brasília.



Convenções

Esta sexta-feira (20) é o primeiro dia das convenções partidárias, quando os partidos confirmam os candidatos e as coligações. Nesta manhã, também foi confirmado como presidenciável Paulo Rabello, pelo PSC. Também será realizada às 19h, em São Paulo a oficialização do nome de Vera Lúcia, pelo PSTU.