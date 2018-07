Pautas emergenciais ganham destaque na semana do Congresso

A apenas duas semanasdo início do recesso parlamentar, a agenda inclui projetos prioritários pendentes de votação

O Congresso Nacional começa nesta terça-feira (3) a cumprir uma agenda de pendências. Faltando apenas duas semanas para o recesso parlamentar, temas prioritários que ainda não foram analisados terão reforço na atenção dos parlamentares, já que o segundo semestre ficará comprometido pelas eleições.



Entre as votações decisivas está a Medida Provisória 832, que estabelece política de preços mínimos para frete. A pauta compõe acordo entre o governo e caminhoneiros para o fim da greve de junho. O texto prevê que os valores sejam atualizados duas vezes ao ano, categorizado por tipo de carga. O relatório final deve ser lido em comissão especial nesta terça-feira e no plenário da Câmara nesta quarta-feira (4).



A pauta econômica é a considerada mais urgente. O plenário da Câmara deve tentar concluir a partir de quarta-feira o projeto que autoriza a Petrobras a negociar com empresas privadas parte dos seus direitos sobre áreas do pré-sal. Outros itens são a privatização de distribuidoras da Eletrobras, além da criação do cadastro positivo automático.



Também em caráter decisivo está a votação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Cartões de Crédito, que investiga a política de juros. A leitura, pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) está prevista para a quarta-feira.



Marcos regulatórios

O Senado começa nesta semana a analisar o novo Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas. O texto chegou na Casa na forma de um substitutivo de autoria do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP). O projeto impõe regras para segurança nas estradas e nas contratações, estabelecendo a criação de um vale-pedágio obrigatório.



A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado poderá votar na terça-feira o projeto de lei que regulamenta os esportes eletrônicos, chamados de e-sports. O texto é baseado nas regras vigentes internacionalmente e reconhece a profissionalidade da categoria.



As comissões especiais votam atualizações na legislação. Na próxima terça-feira há expectativa para a votação do parecer na comissão que discute alterações do Código de Processo Penal, na Câmara dos Deputado. As mudanças incluem a regulamentação da execução imediata de sentença proferida em segunda instância.



Já na quarta-feira (4), os deputados devem tentar votar o parecer sobre a Lei de Licitações. O projeto traz a tipificação do crime de superfaturamento, além de medidas que visam desburocratizar o processo de compras públicas.



Ainda na quarta-feira, está prevista na Câmara a votação do parecer do projeto da escola sem partido. O texto prevê a inclusão de "valores de ordem familiar" no currículo escolar relacionados à educação moral, sexual e religiosa.



Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) vota a partir de quarta-feira o relatório do senador Dario Beber (PSDB-SC), sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019. O texto entregue na noite deste domingo (1) restringe a concessão de novos incentivos fiscais e proíbe reajustes para servidores públicos ou criação de novos cargos.



O texto prevê déficit de R$ 139 bilhões para o orçamento federal e R$ 3,5 bilhões para as empresas estatais federais (com exceção da Petrobras e Eletrobras) e superávit de R$ 10,5 bilhões.