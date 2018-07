Paulo Rabello é confirmado como candidato pelo PSC

O economista disse que está disposto a abrir mão do salário de presidente enquanto houver déficit na dívida pública

O Partido Social Cristão (PSC) confirmou nesta sexta-feira (20) o nome do economista Paulo Rabello de Castro à Presidência da República. A convenção nacional da sigla foi realizada no início desta tarde, em Brasília. Em discurso, o político destacou a expectativa da legenda em crescer no Legislativo.



"Este é o início de um esforço para eleger o próximo presidente da República e também a maior bancada que o PSC já teve na Câmara dos Deputados e no Senado", disse Paulo Rabello.



O presidente do PSC, Pastor Everaldo Pereira, lembrou da pauta econômica. "A exemplo de 2014, apresentamos à sociedade não apenas um nome, mas um projeto de Brasil. Cremos que a nossa proposta é a melhor para tirar nosso país da crise que aflige nosso povo", ressaltou.



Entre as propostas de governo está uma reforma tributária e controle dos gastos públicos. Ele afirmou qe está disposto inclusive a abrir mão do salário de presidente da República enquanto houver déficit na dívida pública.



Rabello é formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele já atuou como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Convenções

Esta sexta-feira (20) é o primeiro dia das convenções partidárias, quando os partidos confirmam os candidatos e as coligações. O prazo se encerra no di 5 de agosto. Nesta manhã, também foi confirmado como presidenciável Ciro Gomes, pelo PDT. Também será realizada às 19h, em São Paulo a oficialização do nome de Vera Lúcia, pelo PSTU.