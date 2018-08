Patriota confirma candidatura de Cabo Daciolo

Em convenção nacional, realizada na manhã deste sábado, em Barrinha (SP), o Patriota confirmou a candidatura de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, o Cabo Daciolo, à presidência da República. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele terá como vice uma colega de sigla, a pedagoga Suele Balduíno Nascimento.

O programa de governo da chapa ainda não foi divulgado, mas, aos jornalistas, Daciolo afirmou que a educação será tema prioritário. Prometeu que, se eleito o investimento de 6% do PIB na área saltará para 10%.

"Nós vamos investir em educação, ciências, tecnologia, inovação, institutos federais. Isso muda uma nação, isso muda um povo. Uma das teses para você escravizar um povo é tirar a identidade desse povo. Você tira o amor à pátria, você tira o amor ao nacionalismo, ao civismo, e nós vamos trazer isso de volta."

Daciolo criticou a "ideologia de gênero" que está sendo levada para as escolas.

" Querem implementar nas escolas, nos nossos jovens, a ideologia de gênero. Eu digo não à ideologia de gênero. Mas, digo sim à família tradicional brasileira."

No tópico segurança pública, Daciolo prometeu a criação de um piso nacional para policiais civis, militares e bombeiros, e criticou a intervenção no Rio.

"Essa intervenção militar é mentirosa, é falsa. Foi um momento de crise no governo Temer, onde ele tenta arrumar uma solução para poder se aliviar por causa da Reforma da Previdência, onde ele já saia perdido.

Chances

O candidato disse acreditar que, mesmo com uma campanha curta, ele pretende conquistar votos entre os eleitores que planejam anular ou votar em branco. Afirmou ainda que o partido recusou a verba de quase R$ 10 milhões destinadas pelo fundo eleitoral, e que contará com doações para custear a campanha.

"Nós não aceitamos dinheiro de fundo eleitoral, dinheiro esse que nosso partido votou contra, glória a Deus. Dinheiro esse que saiu do povo, da área da saúde e da educação. A nossa campanha presidencial vai ser feita com a sua doação, com o que você sentir no coração."