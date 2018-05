Partidos terão R$ 2,5 bi para financiarem campanhas

A dotação para o Fundo Eleitoral é de R$1,7 bilhões. Já o Fundo Partidário é de R$ 888,7 milhões, com regras específicas de aplicação. Pelo menos 20% dos recursos é para a manutenção e 5% para programa de participação das mulheres na política.



Na campanha de presidenciáveis em 2014 os candidatos utilizaram R$9 bilhões, sendo que 95% foi declarada como doação de pessoas jurídicas. Durante sessão administrativa do TSE nesta quinta-feira, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, reconheceu a dificuldade dos partidos, mas defendeu a mudança, afirmando que a participação de empresas possibitava uma "cooptação do poder político pelo poder econômico".









A corte respondeu a questionamento do deputado federal Augusto Carvalho (SD/DF) sobre a legalidade da destinação do Fundo Partidário para os candidatos, considerando, já que o Congresso Nacional aprovou o Fundo Eleitoral para este objetivo.De acordo com o ministro relator, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, o recurso pode ser usado pela legenda desde que detalhado na prestação de contas. Ele afirmou ainda que o Fundo Eleitoral visa compensar o fim da doação de empresas.