Partidos querem derrubar proibição a showmícios em campanhas

Siglas alegam que veto a showmícios não remunerados viola a liberdade de expressão

PSB, PSOL e PT ajuizaram Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra as regras eleitorais que proíbem a realização de "showmícios" por candidatos a eleições e que regulam eventos para arrecadação de recursos em campanhas.

Tratam-se das leis 9.504/1997 e 11.300/2006. Elas proíbem shows e assemelhados para promoção de candidatos e a apresentação, "remunerada ou não", de artistas para animar comícios e reuniões eleitorais. Também determina que as doações poderão ser efetuadas por meio de "promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político".



Os partidos querem que seja declarada a inconstitucionalidade parcial do dispositivo no que tange as apresentações gratuitas, sem cobrança de cachê. Do mesmo modo, pretendem que a legislação não impeça a realização de eventos artísticos, inclusive shows musicais, para arrecadação de fundos.

"Diante da postura por vezes censória da Justiça Eleitoral, existe o elevado risco de que se adote a compreensão de que tal preceito não abrange a realização de espetáculos artísticos, em razão da vedação aos showmícios e à apresentação de artistas para animar eventos eleitorais", afirmam as legendas.



Segundo os partidos, tanto a proibição dos showmícios não remunerados quanto a vedação de realização de eventos artísticos de arrecadação eleitoral são incompatíveis com a garantia constitucional da liberdade de expressão.



Rito abreviado



Por determinação do relator, ministro Luiz Fux, a ADI terá o rito abreviado, sendo julgada pelo Plenário diretamente no mérito, sem prévia análise do pedido de liminar.

"A matéria versada na presente ação direta se reveste de grande relevância, apresentando especial significado para a ordem social e a segurança jurídica", afirmou, enfatizando a conveniência de que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo.