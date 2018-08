Partidos correm e definem vices; conheça as chapas para a Presidência

Na disputa pela Presidência da República em 2018, a maioria dos candidatos a presidente e vice já foram anunciados. De um total de 14 chapas, seis deixaram a definição para este domingo (5), o último dia possível, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Durante a tarde e domingo, definiram as chapas Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Goulart Filho (PPL) e Jair Bolsonaro (PSL). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Manuela D'Ávila (PCdoB) eram as grandes indefinições da noite. Há a possibilidade de Manuela vir de vice de Lula e desistir da disputa, ou Lula indicar um outro nome para vice. O mais cotado é o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, tido como uma espécie de conselheiro político de Lula e homem forte da campanha do petista, que está preso em Curitiba.

Até a última sexta-feira (3), o PT não havia confirmado se anunciaria o vice antes do prazo final para o registro da candidatura, que é no dia 15 de agosto. O TSE, no entanto, vem afirmando que o prazo se encerra neste domingo, junto com o período das coligações partidárias.