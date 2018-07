Partido Novo considera que aliança com Bolsonaro é uma 'impossibilidade'

Janaína é uma liderança ascendente da política brasileira e estamos certos de suas boas intenções ao sugerir uma articulação política para o bem do Brasil. A proposta, no entanto, é uma impossibilidade.

A candidatura de João Amoêdo não será retirada em nenhuma hipótese e este assunto jamais esteve em discussão pelo partido. O NOVO está convicto de que João Amoêdo é seu melhor representante", afirmou.





Nossa coligação é com o cidadão que anseia por renovação. Entendemos que está nas mãos da população escolher entre as velhas práticas políticas ou se deseja a renovação com coerência, valores, projetos e exemplos práticos", escreveu.





Amoedo, Bolsonaro tem chances reais de vitória! As linhas mestras dele são as mesmas que as suas e as minhas. Nós não concordamos com alguns pensamentos dele? OK! Nós respeitamos ou não a liberdade de consciência e de manifestação?", publicou a advogada.



Em seguida, Janaína reconheceu que o convite público é "inusitado".





16) Sei que estabelecer este diálogo no twitter é inusitado. Mas nós precisamos do máximo de transparência e, admita, não temos tempo para a diplomacia que seria desejável. Leia a sua própria entrevista. Nós temos uma chance de unir forças para fazer a mudança agora. Pense nisso! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 29 de julho de 2018





A sigla seguiu afirmando que não está nos planos tornar Amoêdo um vice. "O partido afirmou ainda que tem o objetivo de se distanciar de candidatos da "velha política". "ConviteNa manhã de domingo (29) Janaína Paschoal, que é cotada a vice na chapa do PSL, convidou publicamente João Amoêdo para se unir a Bolsonaro. "