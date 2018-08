João Dionisio Filgueira Barreto Amoêdo nasceu em 22 de outubro de 1962 no Rio de Janeiro. Formado em engenharia e administração de empresas, trabalhou no Citibank, BBA-Creditansalt e na financeira Fináustria. Foi vice-presidente do Unibanco e membro do conselho de administração do Itaú-BBA. Atualmente é membro do Conselho de Administração da João Fortes, função que ocupa desde 2011.

Amoêdo foi presidente do Partido Novo de setembro de 2015 a junho deste ano.



Christian Lohbauer nasceu em 5 de janeiro de 1967 na cidade de São Paulo. Mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, foi gerente de Relações Internacionais da FIESP, entre outros.



Partido Novo

O Partido Novo foi fundado em 2011 com apoio de empresários no Rio de Janeiro e teve o registro aprovado no Tribunal Superior Eleitoral em 2015. A ideia de criar a legenda surgiu em 2011 entre empresários, médicos, advogados e outros profissionais do setor privado, principalmente, motivados por participar da política institucional sem vínculos com "políticos tradicionais", segundo dirigentes.



As regras do partido só admitem aqueles que têm ficha limpa e impedem que qualquer um com cargo no Legislativo ou no Executivo exerçam cargos.



*Com agências