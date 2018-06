Parlamentares se arrependem de solicitar CPI da Lava Jato

22.06.2018 06:49

Autores do requerimento pediram retirada do pedido, que foi negado ontem, mesmo dia que operação teve nova fase

Oito autores do pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a validade de delações da Lava Jato voltaram atrás. A solicitação para cancelar a solicitação, no entanto, foi negada ontem (21) pela Mesa da Câmara dos Deputados, mesmo dia em que a 52ª fase da operação foi deflagrada para investigar subsidiárias da Petrobras.



A desistência se deu um dia após uma onda de pedidos para retirar assinaturas do requerimento para abertura da CPI. Na terça-feira (19), 51 parlamentares pediram a desconsideração em apoio à abertura da CPI. Ontem, houve mais 10 desistências.



O motivo alegado é o de que o objetivo poderia ser mal interpretado como uma tentativa de enfraquecer a Operação Lava Jato, que investiga fraudes e desvios envolvendo a Petrobras.



O requerimento foi protocolado em 30 de maio, com 190 assinaturas - mais que o mínimo necessário, 170. Na ocasião, os autores alegaram a necessidade de contestar informações de delatores e acompanhar desdobramentos.



"Apesar da garantia constitucional de que cabe ao Poder Legislativo investigar as ações dos demais órgãos da República, muitos preferem interpretar esse gesto de maneira equivocada e fomentar a descrença dos brasileiros nas suas instituições", diz requerimento para cancelamento, assinado pelos autores.



Regimento

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (MDB-RJ) negou o pedido de desistência justificando que o regimento da Casa não prevê esse tipo de procedimento. Nesta semana, Maia afirmou que vai analisar o pedido.