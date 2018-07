Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos visitam Lula

O colegiado possui previsão na lei para inspecionar as condições de encarceramento de Lula

Senadores da Comissão de Direitos Humanos (CDH) devem visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (17). O colegiado conseguiu autorização judicial para fazer uma "vistoria" das condições de encarceramento, prevista para as 14h.



Esta é a terceira vez que uma comitiva de parlamentares visita o ex-presidente da prisão. A mais recente se deu no dia 19 de maio pela Comissão Externa da Câmara. Na saída, os deputados afirmaram que Lula estava "indignado" mas que seguia "defendendo os seus ideais".



A primeira visita se deu pouco mais de uma semana após a prisão, em 16 de abril. Na ocasião, os parlamentares alegaram que o petista teria direito a receber mais visitas.



A nova visita pode ser a última de Lula ainda como pré-candidato. O PT pretende oficializar o nome de Lula na disputa eleitoral no dia 15 de agosto, o último dia do prazo para registro, conforme o calendário eleitoral. Mesmo ficha-suja, a sigla pretende viabilizar a eleição interpondo recursos na Justiça.



A prisão de Lula completou 100 dias na última segunda-feira (16). Lula cumpre pena de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de receber como forma de propina da construtora OAS um apartamento triplex, no Guarujá (SP).