Parlamentares articulam revisão da Lei da Anistia

Após revelação de documento da CIA, deputados e senadores tentam tramitar projetos sobre a punição dos crimes cometidos na ditadura

Parlamentares tentam recolocar na pauta do Congresso Nacional os projetos que reavaliam a Lei da Anistia, sobre a punição aos crimes cometidos durante o regime militar. A movimentação ocorre após documento revelar que o governo brasileiro deu aval para o assassinato de opositores na época.



O Departamento de Estado dos Estados Unidos tornou público documento que mostra que o ex-presidente Ernesto Geisel (1974-1979) autorizou que o Centro de Inteligência do Exército (CIE) continuasse a política de execuções contra opositores da ditadura , durante o governo de Emílio Garrastazu Médici. Segundo o governo, as execuções deveriam se limitar aos mais "perigosos subversivos".



De acordo com o entendimento atual da legislação brasileira, os crimes de tortura, homicídio e sequestro cometidos durante a ditadura são considerados crimes políticos. Este tipo de crime é "perdoado" na Lei da Anistia, que beneficia militares responsáveis.



No Senado, um projeto de lei que prevê punição para crimes de violações dos direitos humanos durante o regime militar está parado desde 2015. A proposta é de autoria do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP). O senador João Capiberibe (PSB-SP), que presidiu a subcomissão da Verdade na Casa, afirmou que tentará colocar o projeto em pauta.



Na Câmara, a deputada Luiza Erundina (Psol-SP), é autora de projeto que também prevê a reavaliação da Lei a Anistia e está parado desde 2012. Ela afirmou à Agência Brasil que solicitará a criação da subcomissão Memória, Verdade e Justiça, para colher mais informações e dados.



Executivo



A divulgação dos documentos também causou reação no Poder Executivo. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que vai pedir ao governo dos Estados Unidos a liberação dos documentos produzidos pela Agência Central de Inteligência (CIA) sobre a ditadura no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, instruiu a embaixada brasileira em Washington, nos EUA, a solicitar a liberação completa dos registros sobre esse tema.

A medida é em resposta à solicitação do Instituto Vladimir Herzog, que enviou uma carta na última sexta-feira (11) ao Itamaraty pedindo que o governo federal a liberação dos documentos que registram a participação de agentes do Estado brasileiro em ações de tortura ou assassinato de opositores do regime.

A carta é assinada por Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto durante a ditadura. Na época, o Exército divulgou a versão de que o jornalista teria cometido suicídio na prisão.



Com informações da Agência Brasil ***