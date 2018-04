Siglas de esquerda afirmam que pedido de prisão de Lula é 'crime contra democracia'

Relacionado Moro leva 19 minutos para pedir prisão de Lula

A líder do PCdoB no Senado, Vanessa Grazziotin (AM), também se manifestou nas redes sociais. Para ela, além de não existirem provas contra o ex-presidente, o pedido é uma "barbaridade".



"Barbaridade! Prisão de Lula decretada e ainda dizem que a lei é para todos! Como assim? Condenaram Lula sem provas e prendem sem trânsito em julgado! Ah! Ele não é do PSDB! Vamos reagir", postou.



Outra parlamentar a criticar o pedido de prisão foi a deputada Maria do Rosário (PT-RS), que declarou que "a história reserva os piores lugares aos injustos que atacam" o ex-presidente.



"Revoltante. Não toleram a força e dignidade do operário. A diferença não está nos lugares que se ocupa, mas no caminho que foi percorrido até eles. Lula é inocente e sofre injusta perseguição política! A história reserva os piores lugares aos injustos que o atacam", escreveu a deputada federal.



Ontem (4), ainda durante o julgamento do mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente no Supremo, o ex-senador Eduardo Suplicy se dispôs a ser preso junto com Lula.



"Ao cumprimentar o Presidente Lula agora a noite, no Sindicato dos Metalúrgicos, em SBC, transmiti a ele que quando ele for preso, disponho-me a acompanhá-lo e ficar com ele, até que ele tenha de fato direito de defesa, o que não lhe foi permitido perante o juiz Moro e no TRF-4", publicou na última quarta-feira.

"A perseguição a você é porque não querem que você seja candidato. É indignante, revoltante. Não sei se são palavras que resolvem, mas é preciso dirigir ao povo brasileiro uma palavra de luta, de esperança. Que não esmoreçamos. É o momento de mostrarmos indignação e ao mesmo tempo levantar bem alto a bandeira da democracia. Infelizmente se somam aos golpes as manobras contra a democracia e as perseguições políticas", destacou.A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), utilizou o Twitter para dizer que "a ânsia do juiz Sergio Moro em perseguir e punir o presidente Lula é uma coisa inconcebível". A parlamentar criticou a celeridade da deliberação do juiz, que "sequer esperou o STF publicar a decisão da sessão de ontem" para expedir o mandado de prisão."Esse é um dos dias mais tristes para a democracia, para os movimentos sociais. O juiz Sergio Moro, sem esperar sequer o STF publicar a decisão de ontem (4) expediu um mandado de prisão contra o presidente Lula. Ele sequer deixou que esgotassem os recursos no TRF-4. A ânsia desse juiz de perseguir e punir o presidente Lula é uma coisa inconcebível. Essa violência é sem precedentes na nossa história. Vai expor o Brasil. Mas, sobretudo, é uma violência contra o povo brasileiro", ponderou.