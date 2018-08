Para presidente do TSE, Lula é inelegível

Luiz Fux rejeitou um pedido para barrar a candidatura de Lula imediatamente, alegando que o formato não foi o correto; contudo, deixou expresso que a candidatura de Lula deve ser impugnada

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luiz Fux afirmou em decisão proferida nesta quarta-feira (1) que considera o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inelegível. O comentário, no entanto, consta em despacho que rejeitou um pedido protocolado por um cidadão para que o órgão barrasse imediatamente a candidatura do petista. Segundo magistrado, o pedido de impugnação não foi feito da maneira correta.



Ao negar o pedido, Fux afirma que "a demanda apresenta um pedido impugnativo ajuizado por um cidadão, despido de legitimidade ativa amparada na lei", e não por um profissional licenciado para tal. Desta forma, o documento trata de "um vício processual insanável" e que "impede a própria apreciação" do documento.



Contudo, Fux reconhece, mesmo sem efeitos jurídicos que concorda com as alegações do cidadão, de que a condenação em segunda instância de Lula justificaria a impugnação da candidatura. "Não obstante vislumbrar a inelegibilidade chapada do requerido, o vicio processual apontado impõe a extinção do processo", escreveu.



Ainda durante o período de recesso, o TSE já havia negado outro pedido protocolado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) que pedia o impedimento da candidatura do ex-presidente Lula. Na ocasião, a alegação foi a de que a impugnação só poderia ser feita após o petista se registrar como candidato. O PT pretende oficializar o nome de Lula no dia 15 de agosto.



Condenação

Lula está preso desde 7 de abril após condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês por favorecimento ilícito no caso do tríplex do Guarujá. O petista segue como pré-candidato à Presidência da República, já que a Lei da Ficha Limpa ainda permite o registro.