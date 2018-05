Para OAB, o direito à manifestação não deve se sobrepor ao de ir e vir

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, defende que o governo não se limite a "medidas repressivas"

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, divulgou nota destacando que a greve dos caminhoneiros possui uma pauta legítima, mas que não justifica uma violação ao direito de ir e vir. Para ele, o aumento no preço do combustível não "levou em conta seus efeitos sociais".



"O direito à livre manifestação não comporta o sufocamento de outros direitos, como o de ir e vir e o de ter acesso à saúde, alimentação e segurança. Na mesma linha, deve o governo lidar com a situação de forma a não agravar a tensão social nem as ofensas aos direitos fundamentais", afirmou.



Sem comentar expressamente se há segurança jurídica no uso das forças policiais para liberar as rodovias, Lamachia afirma que o governo deve ir "além de um simples pedido de trégua aos grevistas ou que se valha tão somente de medidas repressivas". Para ele, "desobstruir as estradas e normalizar o abastecimento é necessário, mas sem que a essência do protesto seja levada em conta, apenas aprofundará a crise".



Ao finalizar, o presidente da OAB ironiza a forma como as autoridades sentem o aumento dos combustíveis. "Quem anda atrás dos vidros escurecidos dos carros oficiais e nos privilegiados voos da FAB, deve lembrar sempre que o combustível que o Estado lhe fornece gratuitamente sai do bolso do contribuinte, que paga muito caro por ele", escreveu.