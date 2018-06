Para MPF, projeto dos agrotóxicos é inconstitucional

O projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país, e que foi aprovado na última segunda-feira (25) pela comissão especial da Câmara dos Deputados foi considerado inconstitucional pelo Ministério Público Federal. Em nota técnica encaminhada ao Congresso Nacional, a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (MPF) alega que o projeto possui uma série de equívocos. O projeto ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara.

A nota técnica é assinada pelo subprocurador da República Nívio de Freitas Silva Filho, e destaca que é necessário que os agricultores reconheçam os produtos como tóxicos e perigosos e não como meros insumos agrícolas. Na nota, pelo menos sete pontos são apontados como inconstitucionais. Entre eles está a retirada da responsabilização penal para o transporte e manuseio de agrotóxicos em descumprimento à legislação vigente.

"As infrações são substituídas pelo já existente crime de destinação de resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos e pela produção, armazenagem, transporte, importação, utilização ou comercialização de substâncias não registradas ou não autorizadas", afirma o MPF.

Batizado de "Pacote do veneno", o projeto é de autoria do atual ministro da Agricultura Blairo Maggi. O texto altera a denominação de "agrotóxicos" para "produto fitossanitário". Além disso, a identificação de "perigo", hoje usada de forma generalizada, passará por uma "avaliação do nível de exposição à substância", permanecendo apenas para grandes doses e "risco potencial de dano".



A autorização para comercialização e uso do produto também será flexibilizada. Atualmente, a autorização se dá após aval do Ministério da Agricultura, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Com a aprovação da lei, o Ministério da Agricultura poderá conceder um registro temporário para produtos já testados em outro país ou com autorização vencida no Brasil sem a necessidade um novo parecer da Anvisa e do Ibama.