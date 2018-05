Para ministro, intervenção militar é coisa do século passado

Chefe da pasta de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen afirmou que ação dos militares não é necessária no país

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen afirmou que a intervenção militar, solicitada por muitos manifestantes, é coisa do século passado. Segundo ele, a ação dos militares não se faz necessária para a país.



"Eu vivo no século 21 e tenho plena certeza que a intervenção dos militares não é mais necessária. Isso é coisa do século passado", afirmou o chefe da pasta, que também é general da reserva do Exército. Segundo ele, os militares não têm mais essa visão de intervir no Brasil.



A declaração de Etchegoyen foi dada nesta terça-feira (29), durante coletiva do governo federal para apresentar os balanços da greve nacional dos caminhoneiros. Ao ser questionado se a paralisação das rodovias poderia chegar as grandes capitais e tomar a mesma proporção dos atos de 2013, o ministro foi categórico e desconversou.



De acordo com o governo, não existe mais bloqueios de rodovias pelo país. Segundo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha o que ainda resta são pequenas concentrações nos perímetros urbanos.



"È importante deixar claro que não existe mais bloqueios. O que restou são pequenos grupos concentrados nos perímetros urbanos, porém eles não estão mais impedindo as passagens daqueles que desejam seguir suas viagens", destacou Padilha.



Desde a última segunda-feira (28), o governo deixou de apresentar boletins informativos com os números rodovias fechadas pelo país. Porém, até às 15h de ontem, 44% dos pontos de bloqueios ainda eram mantidos pelos manifestantes.