Memorando de 1974 aponta que o general deu aval para política de execuções de opositores durante o regime militar

O ministro da Defesa, general Silva e Luna, defendeu nesta sexta-feira (17) que a pasta não deve tomar medidas sobre o documento da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos) que traz relatos sobre a política de execução de opositores durante a ditadura. Ele foi questionado sobre o assunto após um evento no Palácio do Planalto.



"Esse tema se esgota na Lei da Anistia. A partir daí, é uma atividades para historiadores e, se houver demanda, para a Justiça", afirmou.



Pelo entendimento atual da legislação brasileira, os homicídios, torturas e sequestros cometidos por militares durante a ditadura são considerados crimes políticos anistiados. A regra foi editada em 1979 e chegou a ser reavaliada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2010, que decidiu manter o texto.



O posicionamento de Silva e Luna difere da reação do Ministério das Relações Exteriores. A pasta anunciou na última semana que vai pedir ao governo dos Estados Unidos a liberação dos documentos sobre a ditadura no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, instruiu a embaixada brasileira em Washington, nos EUA, a solicitar a liberação completa dos registros sobre esse tema. A decisão atendeu a pedido do Instituto Vladimir Herzog.



Documentos

O memorando polêmico divulgado pelos Estados Unidos é datado de 11 de abril de 1974, assinado pelo então diretor da CIA, Willian Colby, e endereçado ao então secretário de Estado Henry Kissinger. Nele, consta que o presidente Geisel disse ao chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, João Baptista Figueiredo, que se tornou presidente entre 1979 e 1985, que as execuções deveriam continuar. No documento, ele se refere aos opositores como "subversivos perigosos".

A publicação perdeu o sigilo em dezembro de 2015, mas o documento ganhou publicidade na quinta-feira (10) por meio do professor Matias Spektor, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV).