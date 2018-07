Para ministra do STJ, embate jurídico sobre HC de Lula está resolvido

A presidente do tribunal julgou prejudicado o pedido da PGR para que o STJ ficasse responsável por julgar habeas corpus de Lula

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, decidiu não julgar uma petição da Procuradoria Geral da República (PGR), que reivindicava a competência do tribunal para julgar embate jurídico sobre o pedido de liberdade em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O habeas corpus em questão chegou a ser aceito por desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). A ministra entendeu que a situação já teve um desfecho.



No domingo (8), o desembargador Rogério Favreto, como plantonista na segunda instância, concedeu liminarmente liberdade ao ex-presidente. Em seguida, Moro, da primeira instância, alegou que a decisão anularia entendimento já proferido pela 8ª Turma e que Favreto não possuía competência. O desfecho só se deu após o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores Lenz, reiterar duas vezes que o regimento impediria a liminar em um plantão.



A petição da PGR foi assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques, e enviada ainda naquele domingo. Apresentando uma alternativa para solucionar o impasse, o procurador-geral sustentou que os pedidos de liberdade questionam sentença proferida pelo TRF4. Desta forma, possível reversão da decisão só poderia ser analisada por instância superior, neste caso, o STJ.



Ao analisar a petição, a ministra Laurita Vaz considerou o pedido prejudicado - quando o julgamento se dá fora do tempo oportuno. Anteriormente, a magistrada já havia se manifestado sobre a decisão do plantonista, afirmando "absoluta inompetência" no caso, e lembrando que o próprio STJ e o Supremo Tribunal Federal (STF) já haviam negado pedidos semelhante a Lula.