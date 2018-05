Para Dodge, a greve de caminhoneiros fere direitos fundamentais

A procuradora-geral da República afirma que a mobilização viola direitos como 'a liberdade de ir e vir, de segurança e de acesso a bens e a serviços públicos'

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, criou nesta terça-feira (29) um Comitê de Acompanhamento da atuação dos membros dos Ministério Público Federal (MPF) para apurar crimes federais cometidos durante as manifestações dos caminhoneiros. Entre as justificativas está a violação de direitos fundamentais.



"Os atos praticados têm gerado o impedimento, à população em geral, do exercício de direitos fundamentais assegurados na Constituição, entre eles a liberdade de ir e vir, de segurança e de acesso a bens e a serviços públicos, ensejando, inclusive, a decretação de estado de emergência por vários municípios, com a perspectiva de violação de direitos humanos", afirmou a procuradora no portaria que cria o comitê.



Ainda de acordo com o documento, serão investigados crimes "que afetem serviços públicos e de utilidade pública, notadamente na área de saúde, o correio aéreo, o transporte aéreo, marítimo e fluvial". Além disso, o comitê verificará violações de direitos do consumidor e analisará a política pública dos serviços de transporte e de combustíveis.



Ao anunciar o comitê, Dodge reconheceu o direito de manifestação, mas que a crise tem gerado danos. "É certo que há o direito à greve, é certo que há o direito ao protesto e à reivindicação, mas também há uma responsabilidade por abuso na atuação que possa resultar em prejuízos para indivíduos, para grupos e para a coletividade, notadamente nas áreas de serviço público e de utilidade pública", afirmou.



A PGR levou em conta ainda que a mobilização descumpre ordem para liberação das vias já vigentes nos estados de Sergipe, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.