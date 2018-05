Para advogado da CNV, documento da CIA confirma política de execução

O memorando é datado em 11 de abril de 1974 e detalha que o ex-presidente Geisel deu aval para matar opositores durante o regime militar

O advogado criminalista José Carlos Dias, que presidiu a Comissão Nacional da Verdade (CNV), afirmou nesta sexta-feira (11) que o memorando da CIA sobre a autorização de execuções feita por Geisel confirma a tese defendida pela pela grupo, de que matar fazia parte de política do regime militar.



"A tortura era uma política de Estado, não era ato isolado, praticado por um ou outro militar mais alucinado. A coisa partia do presidente da República, depois ministros, chefe de SNI [Serviço Nacional de Inteligência]", afirma.





Documento da CIA (Serviço de Inteligência dos Estados Unidos) tornado público recentemente detalha que o ex-presidente Ernesto Geisel (1974-1974) autorizou o assassinato de opositores da ditadura militar. O memorando assinado em 11 de abril de 1974 foi revelado pelo Departamento de Estado dos EUA.



O comunicado é assinado por Willian Colby, diretor da CIA na época, remetido a Henry Kissinger, então secretário de estado dos EUA. O texto relata que Geisel foi informado pelo Exército de que mais de 100 militantes haviam sido assassinados durante o governo antecessor, de Emílio Garrastazu Médici, e autorizou que a política de execução fosse mantida.



Geisel teria enfatizado que as mortes fossem consideradas em "casos excepcionais" para conter os adversários, chamados por ele como "subversivos perigosos". A conduta teria sido mantida também pelo sucessor, general João Baptista Figueredo



O Centro de Comunicação Social do Exército afirma que não há como comprovar a informação, alegando que os documentos foram "destruídos, de acordo com as normas existentes à época - Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (RSAS) - em suas diferentes edições".



Com informações da Agência Brasil*